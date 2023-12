tmw Milan, tutto l'allenamento in gruppo per Leao. Contro il Newcastle ci sarà

Ottime notizie per il Milan, all'indomani della sconfitta contro l'Atalanta, arrivata al 95' a causa di una grandissima giocata di Luis Muriel. Secondo quanto raccolto dalla redazione di TMW, nella giornata di oggi Rafael Leao ha infatti svolto tutto l'allenamento con il resto del gruppo, con Stefano Pioli e il suo staff che hanno organizzato una partitella contro la Primavera proprio per testare le condizioni fisiche del portoghese, assente da varie settimane per infortunio, in vista della sfida contro il Newcastle di mercoledì in Inghilterra.

Recuperato per la Champions.

Nella gara da dentro o fuori per i rossoneri, Leao sarà dunque a completa disposizione del suo allenatore che potrebbe decidere anche di mandarlo in campo dal primo minuto, per cercare di sfruttare la sua velocità e le sue giocate per una partita che il Diavolo potrà solo vincere. Con un risultato diverso infatti il Milan sarebbe fuori da tutte le competizioni europee in questa stagione, mentre con il successo sarebbe certo di qualificarsi almeno ai playoff di Europa League. Per andare agli ottavi di Champions League i rossoneri devono anche sperare nella vittoria del Borussia Dortmund contro il Paris Saint-Germain al Signal Iduna Park.

La classifica del gruppo F

Borussia Dortmund 10

Paris Saint-Germain 7

Newcastle 5

Milan 5