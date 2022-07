tmw Milenkovic, non solo Inter. Anche Juventus e Napoli pronte a inserirsi

Nikola Milenkovic e un futuro ancora tutto da scrivere. Il centrale serbo in questa sessione di mercato potrebbe lasciare la Fiorentina. Su di lui c’è da tempo l’Inter, che sta trattando la cessione di Skriniar. Dopo la sua partenza, il club nerazzurro prenderà due difensori: in pole ci sono Bremer e appunto Milenkovic. Anche la Juventus e il Napoli però sono pronte a scendere in campo soprattutto se De Ligt e Koulibaly dovessero andare via. Per il centrale olandese il pressing del Chelsea è sempre più alto, per Koulibaly c’è da monitorare la pista Barcellona. Insomma nei prossimi giorni la situazione intorno a Milenkovic sarà più chiara.