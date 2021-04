tmw Mirabelli sul rinnovo di Donnarumma : “È già finita male, trattare alla scadenza è un autogol

“Donnarumma e il rinnovo con il Milan? Indipendentemente da come andrà a finire è già finita male. È un patrimonio del Milan, se arrivi a trattare alla fine ti fai male”. Lo ha detto a Tuttomercatoweb intervistato per la rubrica “A tu per tu” l’ex direttore sportivo del Milan, Massimiliano Mirabelli. “Tanti calciatori in scadenza? Bisogna tenere il freno e far capire che chi comanda il gioco sono le società e non i procuratori. Le società hanno tutti gli strumenti per comandare il gioco. Ed è stato dimostrato”.