tmw Napoli, in dirittura d'arrivo il rinnovo di Juan Jesus. Poi toccherà a Rrahmani

Il Napoli è ormai in dirittura d’arrivo per il rinnovo di Juan Jesus. Secondo quanto raccolto da TMW, l’accordo con il difensore brasiliano, undici presenze finora in stagione prevede il prolungamento di una stagione con opzione per il 2025.

Non solo Juan Jesus. Se per l'ex Roma e Inter siamo ai dettagli, il club continua a lavorare anche su un altro rinnovo: quello di Amir Rrahmani. Il centrale kosovaro sarà il prossimo a rinnovare in casa Napoli, anche se la trattativa tra le parti non è ancora conclusa.