tmw Orrico: "Raspadori va oltre Paolo Rossi. Con lui la Nazionale fa un salto di qualità"

Grandi elogi per Raspadori da parte di Orrico: "Va oltre Paolo Rossi - dice a Tuttomercatoweb.com - ha tecnica da trequartista e spero che Mancini, che ha avuto tanto coraggio, lo lanci in Nazionale. Per me, anzichè con Immobile e Belotti, con Raspadori si fa un vero salto di qualità. Raspadori lega la squadra e si mette a giocare pure con i centrocampisti. I centravanti alti e potenti non mi piacciono però ad esempio Vlahovic ha capacità e intuizioni del grandissimo e del brevilineo. Fa giocate furbe e inaspettate"

