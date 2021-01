tmw Parma, Cyprien torna in Ligue 1? Il Bordeaux lo vuole in prestito: tutte le ultime

Arrivato lo scorso ottobre dal Nizza, Wylan Cyprien potrebbe già lasciare il Parma. Sul centrocampista classe '95, infatti, c'è da registrare l'interesse del Bordeaux che vorrebbe il giocatore in prestito per sei mesi. Un'operazione che potrebbe concludersi negli ultimi giorni di gennaio, ma che risulta tecnicamente complicata. L'obbligo di riscatto da parte del Parma, infatti, scatta al termine di questo mercato invernale, per cui eventualmente il club di Krause dovrebbe prima riscattarlo in anticipo per poi cederlo.