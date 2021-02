tmw radio Angelozzi su Scamacca: "Meglio Sassuolo che Genoa. Juve? Poco spazio"

Guido Angelozzi, dt del Frosinone, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche di Gianluca Scamacca, attaccante in bilico tra un possibile ritorno al Sassuolo e un passaggio alla Juventus nell'ultima sessione di mercato, ma rimasto invece alla fine al Genoa: "Secondo me era meglio rivederlo di nuovo al Sassuolo, uno come lui non ce l'hanno. Il Genoa gli servirà come esperienza, se fosse andato alla Juve avrebbe capito cultura del lavoro e comportamentale, ma credo non avrebbe giocato tantissimo. Proprio oggi gli ho scritto un messaggio, è in una fase in cui sta crescendo: ha grandissime potenzialità, per me è tra i migliori in Europa per potenzialità. Deve crescere e ritagliarsi il suo spazio".

Magari lo prendete voi in Serie A l'anno prossimo.

"No... Gli auguro di andare in squadre più importanti, quelle che merita in quanto giocatore molto forte".