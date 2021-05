tmw radio Asta: "Gattuso? De Laurentiis sarà pentito e non è solo a Napoli. Troppe crepe"

L'allenatore Antonino Asta, intervenuto ieri su TMW Radio, ha così parlato delle possibilità di permanenza di Gennaro Gattuso a Napoli: "Si è creato qualcosa per cui non era il caso, sopratutto per quelle che erano le situazioni di quel momento. Certe cose sono comuni, ma al Napoli è successo qualcosa di più: sono stati quasi 2 mesi pieni di problemi, annaspavano alla ricerca di giocatori. Lì sono venute fuori le piccole crepe che poi diventano difficili da mettere a posto. Per il bene di tutti non era il caso di creare certi attriti: se vedi come lavora il tuo allenatore, tu società sai che non può essere solo colpa sua. ADL si sarà pentito e non sarà il solo".