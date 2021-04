tmw radio Baiano: "Champions, Milan rischia più di tutti. Se non va, occhio a Donnarumma"

Francesco Baiano, ex attaccante, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche della corsa Champions e dei rischi del Milan: "Mi dispiacerebbe molto, da amante del calcio, vedere il Milan fuori dalla Champions. Vedendo però come stanno tra tutte, mi sembrano quella che rischia di più. All'ultima c'è Atalanta-Milan... Uno spareggio che potrebbe costare caro. Pioli è un mio amico e per quello che ha fatto, dovesse uscire dalla Champions mi dispiacerebbe molto".

Che ne pensa del caso Donnarumma?

"Questa tiritera mi ha stufato. Capisco che Raiola faccia i suoi interessi, però decide sempre il giocatore e non è che gli stiano offrendo due lire... Siamo su 8 milioni con bonus, e parliamo di un ragazzo del '99. Davanti ha ancora quindici anni di carriera... Sento dire che tiene al Milan, e se così è vero allora sarebbe davvero una grandissima delusione. Sono convinto che farà come l'altra volta, è il gioco delle parti".

Siamo un po' al limite però...

"I tifosi pure si son stufati. Credo stia pensando al campo e non al contratto perché nella testa ha la permanenza. Un ago della bilancia potrebbe essere la Champions: se il Milan ci entra, per me, rimane al 100%. Sennò, qualche pensierino può prendere strada".