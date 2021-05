tmw radio Cacia: "Tanto di cappello a Caputo, merita di raccogliere tutto questo"

Intervenuto ieri a TMW Radio, l'ex attaccante Daniele Cacia ha parlato anche di Francesco Caputo, suo ex compagno di squadra: "Rispetto a 10 anni fa certo, la Serie B e la Serie A sono cambiate, c'è meno qualità ed arrivare in cima è un po' più facile. Per uno bravo come lui, c'è stato il modo. Tanto di cappello, comunque, se l'è meritata: è un ragazzo d'oro, che ha fatto la gavetta, e merita di raccogliere tutto questo".