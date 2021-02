tmw radio Capozucca: "L'uomo Gattuso non si discute. Capisco la sua esternazione"

Il dirigente sportivo Stefano Capozucca, nel corso dell'intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche dell'esternazione di Gattuso nei confronti di De Laurentiis dopo la vittoria del Napoli sul Parma: "Lo si può discutere, non come uomo: è persona corretta e seria, se c'è qualcosa viene a dirtela in faccia. Ha sempre avuto comportamenti lineari, ricordiamoci della rinuncia ai compensi quando lasciò il Milan, in favore dei suoi collaboratori. Questo è Rino Gattuso, un ragazzo nato povero a cui il calcio ha dato la possibilità di diventare ricco: sa i valori della vita, e va rispettato. Se dice che c'è qualcosa di poco chiaro e serio nei suoi confronti tale da farlo rimanere male, capisco l'esternazione di amarezza".