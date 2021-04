Brambati: "Sinceramente mi chiedo se il Napoli è fisicamente pronto per Juric? Ho dei dubbi" - DI Marzio: "Il Napoli si deve ristrutturare come squadra. In una squadra il portiere conta come un centravanti, Donnarumma è un top del ruolo"- Ospiti: Massimo Brambati, Gianni Di Marzio - Maracanà con Marco Piccari e Cinzia Santangeli