Di Marzio: "Juve squadra da metà classifica senza i gol di Cristiano Ronaldo"

Ai microfoni di TMW Radio, durante Maracanà, mister Gianni Di Marzio ha commentato così la stagione complicata della Juventus: "Bisogna solo farsi il segno della croce e affidarsi a Ronaldo. Senza i suoi gol, la Juve sarebbe stata da centro-classifica".

Con la Coppa Italia e la qualificazione in Champions, secondo lei la stagione di Pirlo sarebbe esaltante come ha detto Repice?

​​​​​​​"Perché tutta questa clemenza? Va fatto un processo a questo anno fallimentare della Juventus, perché è giusto così. Non è solo il fallimento di Pirlo, ma anche di chi lo ha scelto. Ma che squadra è questa? Con giocatori fuori ruolo e non solo. Non sono d'accordo con il suo pensiero".

