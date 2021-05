tmw radio G.Delvecchio: "Inter, tricolore meritato. Samp, rinnoverei subito Ranieri"

Un commento sul tricolore dell'Inter:

"E' stato un campionato meritato, lo dice la continuità della squadra e il lavoro di Conte. Complimenti all'Inter".

Quale il momento della svolta?

"Ha messo a posto il disegno tattico, che lo scorso anno non era perfetto. E' stato bravo a non sbagliare Conte, ma le critiche non sono mancate. L'obiettivo era quello di vincere e c'è riuscito alla grande".

Sono mancate le rivali?

"L'ha vinto e basta, altrimenti non ci sono mai i meriti di chi vince. Ha dimostrato che la cosa più importante era vincere, ha vinto, è una squadra ora solida".

Un giudizio sulla Roma, reduce dal duro ko in Europa League:

"Credo che anche Fonseca fosse consapevole di cosa si giocasse a Manchester. Sembrava che le cose potessero andare nel verso giusto e invece c'è stato un secondo tempo catastrofico. Peccato, perché mi dicono sia una persona preparata e seria. Nel calcio le responsabilità si danno sempre al tecnico, ma per quel risultato la colpa è anche dei calciatori".

Sarri può esse l'uomo giusto per la Roma?

"Il suo è un calcio articolato e servirà dargli tempo e progettare per bene. Non sarà facile stravolgere tutto".

Capitolo Sampdoria, vorrebbe il rinnovo di Ranieri?

"E' un signore sotto tutti i punti di vista. Ha scritto delle pagine importanti del calcio, non solo italiano. Non esiterei un attimo a riconfermarlo. Fossi in Ferrero rinnovare il contratto subito, anche in bianco".

Quali i limiti della Juventus?

"Quando ha trovato la quadra in alcuni periodi ha messo in crisi tutti. Non credo non sia all'altezza ma non è stata continua. E ne ha approfittato l'Inter".

Un pensiero su Pirlo. E sarebbe giusto il ritorno di Allegri?

"Parlare di Allegri mi sembra prematuro, anche se so che ha già parlato con Agnelli. Pirlo è un tecnico giovane, che ha idee di calcio importanti e con il passare del tempo diventerà un grande allenatore. Forse non rimarrà alla Juve ma non addosserei le responsabilità solo a lui".