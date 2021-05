tmw radio Galderisi: "Quell'abbraccio tra Pirlo e Ronaldo darà più forza alla Juventus"

L'allenatore Giuseppe Galderisi, nel suo intervento di ieri a TMW Radio, ha parlato anche del futuro di Andrea Pirlo: "Secondo me il secondo gol di Ronaldo, con quell'abbraccio, darà forza alla Juventus. Ci sono episodi che cambiano le partite ma anche le stagioni. Ora siamo alla fine e la Juve sta faticando. Ho la sensazione che chi li affronta sia convinto di poter vincere, e guarda caso i gol subiti arrivano. Andare in Champions sarà fondamentale però, per lui e per la Juventus: lì con un anno d'esperienza puoi cominciare a costruire".