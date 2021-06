tmw radio Giordano: "Mourinho-Roma? Per fare risultati servono anche società e squadra"

Ospite in studio a TMW Radio, durante Maracanà, l'ex calciatore e tecnico Bruno Giordano si è soffermato anche su Mourinho alla Roma: "Non è stato ottimo ma neanche un fallimento totale. Al Manchester è arrivato secondo e ha portato a casa un'Europa League, il Tottenham quando è andato via non ha fatto grandi cose. Credo sia una garanzia, è un grande allenatore ma per fare risultati serve una grande società e una grande squadra. La società Roma è sulla buona squadra, ora vanno messi a disposizione del tecnico i giocatori idonei. Non gli si può chiedere di vincere il campionato, ma di entrare tra le prime quattro".