Nell'intervista di ieri a TMW Radio, l'allenatore Ezio Glerean ha dato anche una sua valutazione sullo scontro andato in scena tra Lukaku e Ibrahimovic nel derby milanese di martedì sera in Coppa Italia: "In effetti io, da allenatore, quando dovevo educare un giocatore della prima squadra pretendendo certi atteggiamenti da lui, tante volte non riuscivo perché per loro è più normale pagare una multa che cambiare atteggiamento. Ad ogni giocatore allora ho affiancato un gruppo di bambini della scuola calcio, facendoli spogliare vicini così che facessero loro da esempio, e sono riuscito a responsabilizzare i più grandi. Dobbiamo avvicinare i campioni ai bambini, non allontanarli perché sì, capiscano che sono esempi".