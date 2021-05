tmw radio Jacobelli: "Intemerata di Cairo a Immobile incomprensibile"

Il direttore di Tuttosport, Xavier Jacobelli, è intervenuto a TMW Radio per parlare di Lazio-Torino di ieri sera. Queste le sue parole:

Su Lazio-Torino

“La partita ha confermato ancora una volta tutte le lacune del Torino che è stato protagonista di uno dei peggiori campionati della sua storia. L’arbitraggio è stato pessimo e ha influito sull’incontro. A questo si aggiunge l’intemerata di Cairo a Immobile che non sta ne in cielo ne in terra. Rimproverare un avversario per il suo impegno è sconcertante. La salvezza non cancella le critiche di una stagione che resta fallimentare. La piazza di Torino desidera da anni una squadra non che vinca lo Scudetto o che vada in Champions, ma una squadra dignitosa. E' una questione di avere un gioco che il Torino non ha mai avuto. La partita di ieri è il paradigma della stagione. I tifosi Granata hanno una passione incredibile, ma sono sconcertati”.

Sull’Atalanta

“E’ un’età dell’oro iniziato con l’arrivo di Gasperini. E’ un percorso sportivo straordinario e ora l’Atalanta cerca il sugello con un trofeo come la Coppa Italia”