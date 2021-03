tmw radio Marchetti: "Kouame ha perso vivacità a Firenze. Il suo ruolo è seconda punta"

Stefano Marchetti, dg del Cittadella, nel suo intervento di ieri a TMW Radio ha parlato anche di Christian Kouame, giocatore passato anche dalla sua squadra e oggi in difficoltà nell'imporsi nella Fiorentina: "Parliamo di un ragazzo cui tengo molto, la qualità dell'uomo è eccellente: straordinario sotto ogni punto di vista. Non so cos'abbia, ha perso l'entusiasmo e la vivacità che conoscevo. Per le volte che l'ho visto giocare non è riuscito mai ad esprimersi".

Ma qual è il suo ruolo?

"Una seconda punta, ma che deve assolutamente attaccare gli spazi. Non è un giocatore di fraseggio, non sa fare da riferimento come prima punta spalle alla porta. Però sa essere devastante se usa la sua energia, deve stare vicino ad un centravanti com'era qui da noi, dove ha fatto molto bene".