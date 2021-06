tmw radio Pasqual: "Contento di Gattuso alla Fiorentina, a Napoli ha fatto cose importanti"

vedi letture

Intervistato ieri da TMW Radio, l'ex difensore Manuel Pasqual ha parlato anche dell'approdo di Gattuso a Firenze: “Girava voce da un po’, sono contento: so che carattere abbia e credo sia l’allenatore giusto per tirare fuori tanto se non tutto dalla squadra che ha a disposizione, che è un po’ quanto mancato in questi ultimi tre anni”.

A Napoli come ha lavorato?

“Io ho sempre sponsorizzato il suo lavoro, per il semplice fatto che nelle difficoltà come quelle vissute senza Osimhen e Mertens è riuscito a fare qualcosa di importante”.