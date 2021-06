tmw radio Vimercati e la mancata convocazione di Mkhitaryan: "Per me un motivo c'è"

Valerio Vimercati, portiere italiano in forza al Noah Yerevan in Armenia, ha parlato ieri a TMW Radio anche della mancata convocazione di Mkhitaryan da parte del ct Caparros per le amichevoli cui è attesa la selezione armena: "Sono rimasto sorpreso, la nazionale da quando c'è Caparros si è aperta internazionalmente, hanno accolto tanti oriundi. L'allenatore ha tirato fuori qualcosa di incredibile dal gruppo dei suoi ragazzi. Credo che il motivo dietro alla non convocazione di Mkhitaryan sia perché con due amichevoli Caparros abbia bisogno di provare qualcuno di nuovo.