tmw Reguilon-Atletico e Renan Lodi-Nottingham Forest: trattative in fase avanzata, i dettagli

Sergio Reguilon in, Renan Lodi out: è questa l'idea dell'Atletico Madrid per queste ultime ore di mercato, col possibile arrivo del laterale spagnolo a colmare la partenza del brasiliano sulla fascia sinistra di mister Simeone.

Dopo non essere riuscito a convincere proprio il terzino mancino del Tottenham, il Nottingham Forest è piombato infatti su quello dell'Atleti, proponendo circa 5 milioni di euro per un prestito oneroso con diritto di riscatto intorno ai 30 milioni di euro.

Nel frattempo i colchoneros sono andati forti su Reguilon, obiettivo concreto della Lazio fino appunto all'inserimento dei biancorossi, presentando un'offerta di prestito secco al Tottenham per il talento cresciuto nel Real Madrid.

Reguilon, dal canto suo, ha già fatto la sua scelta (Atletico); adesso si aspetta solo la chiusura della cessione di Renan Lodi al Nottingham. Trattative in fase avanzata, da entrambe le parti filtra fiducia sulla buona riuscita di questa doppia operazione.