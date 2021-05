tmw C'è il sì di Mourinho, Mkhitaryan verso la permanenza alla Roma: presto il rinnovo

vedi letture

Henrikh Mkhitaryan ha convinto José Mourinho, ci sono i presupposti per una sua permanenza nella Capitale. Il manager portoghese che guiderà la Roma da questa estate ha dato il suo assenso alla permanenza del trequartista armeno anche per la prossima stagione.

In programma un incontro per definire il nuovo accordo: l'attuale contratto scade infatti il 30 giugno.