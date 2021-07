tmw Roma, Mourinho ha lasciato Ciampino: adesso andrà a Trigoria

Jose Mourinho ha lasciato da pochi minuti l'aeroporto di Ciampino, dov'è atterrato meno di un'ora fa. Sciarpa giallorossa in mano per lo Special One, che è andato adesso verso Trigoria dove resterà per i prossimi 5 giorni in isolamento fiduciario.