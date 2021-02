tmw Segre, rinnovo con il Toro e poi la Spal: l'obbligo scatta in caso di serie A

Anche il Torino ha dato l'ufficialità del passaggio di Jacopo Segre alla Spal, ma prima del trasferimento è stato prolungato il suo contratto in scadenza a giugno: il centrocampista, infatti, ha firmato il rinnovo con il club di via Arcivescovado fino al 30 giugno 2023. Ora comincerà la nuova avventura in serie B, il classe 1997 è passato ai ferraresi in prestito con obbligo di riscatto. E, secondo quanto raccolto da Tmw, l'obbligo scatterebbe in caso di promozione nella massima serie della formazione guidata da Pasquale Marino, al momento quinta in classifica e in piena lotta play-off.