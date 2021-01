tmw Siviglia: dentro Gomez, fuori Vazquez. Ora Monchi può rivedere la richiesta d'indennizzo

Con l'ormai sempre più probabile trasferimento del Papu Gomez al Siviglia, il club andaluso sarà costretto a cedere Franco Vazquez. Come raccolto da TMW infatti, il Siviglia vuole un indennizzo per cedere l'ex Palermo, ma con l'arrivo del Papu le cose potrebbero cambiare e Vazquez ed il club potrebbe liberarlo senza un pagamento. Il giocatore è stato offerto al Genoa, visto che la trattativa con il Parma non si è per il momento sbloccata.