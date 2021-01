tmw Sogno Lovro Majer, ma la Fiorentina non arriva a 15 milioni: la trattativa non decolla

Non decolla la trattativa tra Fiorentina e Dinamo Zagabria per il trasferimento in Italia del centrocampista mancino classe '98 Lovro Majer, stella della Dinamo Zagabria.

Negli scorsi giorni vi abbiamo raccontato di contatti continui tra le parti, e dell'apertura del giocatore alla piazza viola. Ma la Dinamo Zagabria, che ha in Majer uno dei pezzi pregiati della rosa, non cede il giocatore per meno di 15 milioni di euro e non lo cede in prestito con opzione.

La Fiorentina, dal canto suo, non arriva a queste cifre e per questo motivo l'affare al momento non decolla. Anche se il giocatore piace tanto.