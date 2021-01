tmw Sokratis-Olympiacos, Betis spiazzato: atteso ad Atene domani per le visite, occhio ai rilanci

Il futuro di Sokratis Papastathopoulos è diventato un rebus. Secondo quanto raccolto da TMW attraverso fonti vicine al giocatore, il difensore domani è atteso ad Atene per le visite mediche con l'Olympiacos. Ha pensato a tutto il direttore tecnico biancorosso Vasilios Torosidis, suo testimone di nozze e amico fraterno, che lavorando nell'ombra ha trovato direttamente con Sokratis un accordo da 1,2 milioni di euro all'anno e sfruttato anche la volontà della moglie del calciatore che intende crescere proprio nella capitale greca il figlio di pochi mesi.

Sono rimasti letteralmente spiazzati gli intermediari che stavano negoziando da settimane col Betis, a cui il classe '88 aveva già dato la sua parola ma che ancora non è riuscito a vendere William Carvalho svincolandosi così dai paletti economici del Fair Play finanziario (step necessario per tesserarlo), senza dimenticare le piste Genoa, Lazio e Fenerbahce.

Telenovela di mercato finita? Ancora no, le parti in causa predicano massima cautela perché nelle prossime ore gli altri club interessati all'ex Arsenal potrebbero rimettere in discussione il suo accordo con l'Olympiacos offrendogli un ingaggio da 1,5-1,6 milioni di euro. È una corsa contro il tempo, dunque, quella degli Erithrolefki, che sperano di riportare in patria l'esperto centrale ma che non potranno dirsi tranquilli finché Papastathopoulos non avrà effettuato i controlli di rito e firmato il contratto. Domani il giorno chiave ad Atene, salvo rilanci dell'ultim'ora.