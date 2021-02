tmw Spezia a stelle e strisce: oggi Nishant Tella allo stadio per la gara col Milan

vedi letture

Primi giorni nel Golfo dei Poeti per la nuova proprietà dello Spezia. In attesa dello sbarco in città della famiglia Platek, che venerdì scorso ha ufficialmente rilevato la società di via Melara, è arrivato Nishant Tella, emissario dei nuovi vertici societari. Mr Tella, che dovrebbe entrare nel nuovo cda aquilotto, sarà presente questa sera al “Picco” per assistere al match che i ragazzi di Italiano disputeranno contro il Milan. Nella giornata di ieri, primissimo saluto con le autorità: lo stesso manager ha incontrato in sede anche il sindaco Pierluigi Peracchini, primo cittadino di La Spezia.