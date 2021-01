tmw Spezia, occhi su Lammers: la situazione

vedi letture

Lavori in corso allo Spezia. Qualche uscita, caccia ad un terzino. Ma c’è un’idea a cui si lavora sotto traccia. Occhi puntati su Sam Lammers dell’Atalanta. Contatti in corso. Lo Spezia si unisce alla corsa e in caso di via libera dall’Atalanta, prova a balzare in testa. Si lavora per il prestito fino a giugno. Lammers - se l’Atalanta dovesse dare il beneplacito alla cessione - potrebbe essere il rinforzo a sorpresa per Vincenzo Italiano...