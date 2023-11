tmw Taremi è obiettivo dell'Inter (forse non solo in estate). Offerte Arabia in stand-by, per ora

"Dobbiamo essere realisti. Taremi ha delle offerte che non ha ancora accettato per guadagnare 10 milioni all'anno. Signori, datemi 10 milioni per Taremi e altri 10 milioni per il fisco e gli rinnoverò il contratto". A dirlo è il Presidente del Porto, Pinto da Costa, che ha risposto alle domande di Sic sull'attaccante iraniano. "Sì, il Milan ci ha provato in estate con proposte ridicole di cui non valeva nemmeno la pena parlare. Non erano nemmeno vicini al valore della clausola". La clausola era fissata a 30 milioni, ma le proposte rossonere - anche in virtù di una scadenza contrattuale relativamente vicina - ne avevano proposti una decina di meno, comunque non pochissimi per un giocatore ultratrentenne.

Va anche detto che in questa stagione ha segnato solamente due gol nella lega portoghese, uno in Champions. Problemi dopo le turbolenze di quest'estate? È possibile. Sta di fatto che oltre al Milan ora c'è anche l'Inter: se Arnautovic non dovesse dare le risposte necessarie, allora potrebbe anche essere necessario un investimento, con l'idea di Taremi come possibile scelta.

La situazione attuale è che Taremi è in scadenza e ha delle offerte dall'Arabia Saudita, ma finora ha semplicemente detto di no al rinnovo del Porto perché vuole giocare in un campionato di livello più alto, come quello italiano appunto. L'Inter è pronta a mettere sul piatto tra i 3 e i 3,5 milioni per la prossima stagione, da capire cosa vorrà fare il Milan. E Taremi, appunto.