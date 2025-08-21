Menu Serie ASerie BSerie CCalcio EsteroCalendariScommessePronostici
TMW

Napoli, avanti tutta per Rasmus Hojlund: azzurri pronti a inserire l'obbligo di riscatto

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 19:26
di Giacomo Iacobellis
fonte Niccolò Ceccarini

Il Napoli accelera per Rasmus Hojlund. Secondo quanto raccolto da TMW, proprio con l'obiettivo di provare a chiudere il club partenopeo sta pensando di definire l’operazione inserendo l’obbligo di riscatto come da desiderio del giocatore.

Hojlund contro il prestito
Mister Antonio Conte ha chiesto a De Laurentiis un rinforzo dopo il ko di Lukaku. Tra i profili monitorati quello in pole position è Rasmus Hojlund, che ha attualmente un contratto fino al 30 giugno 2028 con il Manchester United: il nodo dell'operazione è la formula, perché il danese ex Atalanta non vorrebbe essere ceduto in prestito con diritto di riscatto, puntando piuttosto alla certezza di far parte di un progetto a lungo termine.

Intanto Lukaku ha deciso di non operarsi
Dopo il consulto svolto ieri in Belgio, Romelu Lukaku è stato visitato da uno specialista anche oggi in Italia e l'esito è stato lo stesso. Secondo quanto riportato da SportMediaset, l'attaccante del Napoli non dovrà operarsi. La decisione è stata presa in accordo con la società, che dunque cercherà di far tornare il centravanti al meglio con una terapia di recupero conservativa. L'ex Inter sarà indisponibile per almeno 3-4 mesi e non sarà inserito nella lista per la Champions League per tenere un posto per il calciatore che verrà acquistato nel reparto offensivo. Il classe '93 si è fatto male calciando nell'amichevole disputata contro l'Olympiacos, accasciandosi subito a terra. Gli esami hanno poi evidenziato una lesione di alto grado del retto femorale della coscia sinistra.

