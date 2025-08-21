Ufficiale Audace Cerignola, arriva un nuovo centrocampista: è Vitale dalla Cavese

Dopo una buona stagione con la maglia della Cavese per il centrocampista Vitale c’è una nuova esperienza in Serie C – dove ha vestito anche le maglie di Foggia, Seregno, Gubbio e Sorrento per un totale di oltre 150 presenze – con la maglia dell’Audace Cerignola. Lo comunica il club pugliese con la nota che riportiamo di seguito:

“La S.S. Audace Cerignola comunica di aver acquisito a titolo definitivo le prestazioni sportive del calciatore Gaetano Vitale. Il centrocampista classe 2001 ha sottoscritto un contratto che lo legherà al club gialloblù fino al 30 giugno 2028.

Vitale vanta complessivamente 224 presenze e 15 reti in carriera, maturate tra Serie C e Serie D con le maglie di Cavese, Sorrento Calcio, Gubbio, 1913 Seregno Calcio e Foggia. Nell’ultima stagione con la maglia della Cavese ha collezionato 33 presenze e 3 gol.

Il presidente Nicola Grieco dà il benvenuto a Gaetano nella famiglia Audace e gli rivolge il suo più sincero in bocca al lupo per la nuova avventura in gialloblù”.