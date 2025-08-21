Inter, c'è l'accordo verbale con il Lens per Diouf. Domani svolgerà le visite: tutti i dettagli

L’Inter sorprende e pesca in Francia il centrocampista da regalare a Cristian Chivu. Dopo la chiusura della Roma per Manu Koné, i nerazzurri hanno accelerato per Andy Diouf. Il centrocampista francese è il giocatore individuato dalla dirigenza e i contatti con il Lens, che di recente aveva rifiutato offerte da circa 20 milioni di euro (anche da parte del Napoli), hanno portato prima a una base di intesa e poi allo sblocco dell'affare, che dovrebbe andare in porto sulla base di 25 milioni, bonus compresi.

Domani a Milano - In questo senso, riportano gli ultimi aggiornamenti di Sky Sport, l'Inter ha raggiunto l’accordo verbale con il Lens per il centrocampista classe 2003. I due club hanno trovato l’intesa per il passaggio a titolo definitivo, che andrà formalizzato nelle prossime ore: Diouf infatti svolgerà le visite mediche con i nerazzurri nella giornata di domani, venerdì 22 agosto.

Chi è Diouf: la scheda di TMW Classe 2003, nato a Neuilly-sur-Seine, appena fuori da Parigi, l’ex compagno di El Aynaoui (oggi alla Roma), è cresciuto da giramondo: a livello giovanile ha giocato, passando per l’accademia di Clairefontaine, con Paris Saint-Germain, Boulogne-Billancourt e Rennes. Dopo l’esordio con questi ultimi, nel 2022 il trasferimento in Svizzera, al Basilea, che lo riscatta per 5,5 milioni di euro dopo una buona prima stagione e lo cede il giorno dopo al Lens per 14 milioni di euro. Nella sua nuova squadra, si impone subito come titolare: 34 presenze nell’ultimo campionato di Ligue 1, con un gol e due assist all’attivo.

Le caratteristiche tecniche. Fisicamente prestante (187 centimetri d’altezza), una statistica già citata dà una buona indicazione: i tifosi interisti non devono aspettarsi tante reti. Da professionista, ne ha segnate appena 5 in 141 apparizioni nella sua pur breve carriera. Molto bella, in compenso, la marcatura al Tolosa nel gennaio 2024, prima rete in Ligue 1: un sinistro al volo dal limite che fece il giro dei social. Tatticamente, è un centrocampista box to box, che può disimpegnarsi sia come mediano in un reparto a due - proprio l’obiettivo dell’Inter - che come interno in un settore a tre. Buona conduzione, apprezzabile il primo controllo, da migliorare in alcune letture difensive: un piccolo (anche se anagraficamente è più giovane di soli due anni e quanto a fisico siamo lì) Koné, meno costoso. E ovviamente meno affermato: tre presenze in Under 21 francese. Ma l’Inter ci punta con decisione.