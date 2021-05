tmw Udinese pronta a ripartire con Gotti: atteso summit. Il tecnico interessa ad altri club di A

La montagna russa della carriera di Luca Gotti è a un bivio. Iniziata col vento dentro contrario, dell'uomo di staff che si sente tale più che allenatore in prima, ha oramai preso una direzione chiara e cristallina. Però adesso serve capire quale sarà la destinazione: ancora all'Udinese? O altrove?

SUMMIT POST CAMPIONATO Secondo quanto raccolto da Tuttomercatoweb.com, la dirigenza friulana e Gotti si vedranno dopo la dine del campionato. In scadenza a giugno, la società di Pozzo è intenzionata ad andare avanti con Gotti che aspetta di capire quali saranno i piani da parte della società proprio nell'incontro che andrà in scena dopo l'ultima di campionato.

NON MANCANO GLI ATTESTATI DI STIMA Per Gotti non mancano gli interessamenti. La Sampdoria è potenzialmente tra le candidate se, come pare, con Claudio Ranieri dovesse arrivare la fumata nera. Oggetto di valutazione e interesse anche da parte del Sassuolo anche se la prima scelta resta Vincenzo Italiano dello Spezia ed è da capire se l'Hellas Verona cambierà o andrà avanti con Ivan Juric, senza scordare anche la panchina del Torino che dovrebbe cambiar padrone. Magari proprio col croato.