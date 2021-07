tmw Vicinissimo l'accordo tra Milan e Nancy per Bondo: arriverà per meno di 2 milioni

Dopo l'incontro di oggi in sede a Casa Milan con entourage e famiglia, il Milan ha trovato l'accordo con Warren Bondo, centrocampista classe 2003 del Nancy. I rossoneri sono vicinissimi ad accordarsi anche con il club francese, per una cifra vicina al milione di euro, che con i bonus potrà raggiungere i due milioni totali. Bondo si dividerà tra Primavera e prima squadra, ma potrebbe disputare le amichevoli estive con la squadra di Pioli. Per il giovane francese pronto un contratto triennale, che potrà essere esteso di altri due anni una volta compiuti i diciotto anni.