Togliere la stella di Conte? I piccoli azionisti Juve lo chiesero a ottobre 2019: Agnelli non rispose

Togliere la stella di Antonio Conte dallo Stadium, dopo il dito medio esibito ieri sera, è un argomento d’attualità in casa Juventus. Ma non è la prima volta che l’idea circola tra i tifosi bianconeri. Nello specifico, il quesito fu sollevato già nell’ottobre 2019, quando uno dei piccoli azionisti della Juve chiese al presidente Agnelli di procedere alla rimozione della stella del salentino, diventato all'epoca da pochi mesi l'allenatore dell'Inter. Si trattò dell’unico quesito a cui il numero uno bianconero (così come gli altri dirigenti presenti, qui il live di quella conferenza) non rispose in quell’occasione. Già in precedenza, peraltro, il tema era stato motivo di attrito a distanza tra i due: all'inizio del mese, Conte accusò Agnelli di aver dato spazio all'ignoranza dando una qualche importanza alla petizione già esistente in tal senso. Peccato che nell'occasione il presidente bianconero non avesse in alcun modo commentato, almeno ufficialmente, la vicenda, e anzi, in via ufficiosa, avesse fatto sapere di non considerare la possibilità di rimuovere la stella. Chissà che le cose non possano cambiare ora.