"Tolgo il disturbo". Buffon spiega: "Detto con umiltà. In 20 anni ho servito così la Juve"

“Tolgo il disturbo”. Così Gianluigi Buffon aveva annunciato il suo addio alla Juventus. Una frase che il portiere ha chiarito a DAZN: “Mi dispiace sia stato frainteso. L’ho detto in modo umile, nei 20 anni alla Juve l’ho sempre servita come se fossi l’ultima ruota del carro. Molte volte qualcuno pensa che un giocatore abbia una smania particolare di voler rimanere. Io ho il mio orgoglio, sono Gigi Buffon, mio padre è Adriano e quando i suoi migliori amici stanno tre giorni in casa inizia a soffrire. Ho capito da lui che stare il giusto e non risultare pesante è la cosa migliore. Alla Juve ho dato tutto, ma ho ricevuto ancora di più”.

