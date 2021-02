Tomori e il razzismo sui social: "Dobbiamo punire i responsabili. Disgustose certe cose nel 2021"

"I social ormai sono diventati accessibili a tutti, una persona può farsi un account fake nel giro di pochi minuti per lanciare insulti razzisti verso un giocatore solo perché ha sbagliato qualcosa in una partita", così Fikayo Tomori, difensore del Milan, in prestito dal Chelsea, intervistato dalla BBC: "Biosgna identificare chi fa queste cose sbagliate e punirlo. Se qualcuno fa una rapina in banca sa che verrà punito, allo stesso modo se una persona è razzista dovrebbe essere punita: c'è bisogno di questo tipo di misure".

Tomori parla anche dei suoi ex compagni di squadra, Antonio Rudiger e Reece James, recentemente finiti nel mirino di insulti razzisti: "È disgustoso vedere queste cose nel 202. Non ho parlato recentemente con loro, ma ci siamo confrontati in passato e sono sicuro che ne parleremo in futuro, vista la natura del nostro monto e dei social media".