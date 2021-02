TOP NEWS Ore 13 - Rinvio Torino-Sassuolo, le ultime. Le probabili delle italiane in Europa

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti del mattino:

ESCLUSIVA TMW - Magallanes, insolito doppio ex di Atalanta-Real: "Dea può eliminare il Dio del calcio"

Lazio, frase blasfema di Inzaghi contro la Samp? La Procura FIGC apre inchiesta

ESCLUSIVA TMW - Julio Baptista: "L'Atalanta non è più una sorpresa, se la gioca persino col Real"

PROBABILI FORMAZIONI - Italiane in Europa, le ultime LIVE!

CorSport - Gattuso-Napoli, subito addio in caso di ko in Europa. I nomi per l'immediato

Napoli, Osimhen out con Granada e Benevento: ipotesi Sassuolo per il ritorno in campo

Lukaku torna sull'esultanza nel derby: "Troppa adrenalina, ho detto un sacco di parolacce"

Salta Torino-Sassuolo? L'Asl di Torino conferma: "Possibile, entro domani la decisione"