CorSport - Gattuso-Napoli, subito addio in caso di ko in Europa. I nomi per l'immediato

Il Napoli cerca l'impresa con il Granada per rimettere in piedi i sedicesimi di Europa League, complicati dal 2-0 incassato poco meno di una settimana in Spagna, o quanto meno dovrà dare l'idea di volerci provare. La situazione è molto semplice - sottolinea il Corriere dello Sport - nella sua complessità: domani in Europa League, secondo obiettivo stagionale a rischio, il Napoli dovrà dare segni di vita.

Il futuro - Nell'ipotesi malaugurata di un'altra sconfitta, anzi di un altro tracollo - continua il Corriere dello Sport - De Laurentiis potrebbe decidere di anticipare i tempi della rivoluzione: via Gattuso subito e dentro un sostituto. Il nome più plausibile continua a essere quello di Rafa, Benitez, l'unico ad essere andato al di là di una telefonata esplorativa con il presidente (a differenza di Allegri, per esempio). Difficilissima l'ipotesi Spalletti, mentre Sarri resta un discorso per giugno. L'alternativa? Un traghettatore, magari un motivatore in cerca di motivazioni modello Mazzarri. Uno che sia pronto ad assumersi il rischio di arrivare in panchina con la prospettiva di salutare tra qualche mese senza il traguardo Champions.