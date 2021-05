TOP NEWS ore 24 - Europa League, la finale è Villarreal-Man' United. Inter, via ai tagli: le ultime

vedi letture

Le voci dei protagonisti, le esclusive di mercato e tanto altro su TMW: di seguito le notizie più importanti di oggi.

Roma bellissima, ma il 3-2 non basta: in finale di Europa League va il Man United - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, oggi vertice Zhang-dirigenza: Suning garantisce continuità, ma bisogna tagliare i costi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Europa League, la finale è Villarreal-Manchester United! Si gioca il 26 maggio a Danzica - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Altro palo, ma all'Arsenal non basta. Il Villarreal di Emery va in finale di Europa League - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Darboe, Zalewski & CO: l'oro di Roma. Mourinho non può non ripartire da questi ragazzi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

VIDEO - Roma-Manchester United 3-2: ai giallorossi non basta, in finale vanno gli inglesi - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma fuori dall'Europa League: italiane a secco dal 1999, l'ultima fu il Parma in Coppa UEFA - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Inter, Lautaro Martinez: "Uscire dall'Europa ci ha cambiato a livello mentale" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, Fonseca: "Mourinho non ha bisogno dei miei consigli. Mai pensato a dimettermi" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Marchisio ricorda il primo dei nove scudetti di fila della Juve: "Lottare per non rinunciarci più" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Roma, Mourinho punta due attaccanti del Tottenham: l'ex Lamela e Lucas Moura - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Pagliuca vota Barella: "Mi piacerebbe fosse lui il nuovo capitano dell'Inter" - Leggi la notizia: CLICCA QUI!

Ag. Brunetta: "Non avrebbe problemi a scendere in B col Parma. Ma non gioca mai..." - Leggi la notizia: CLICCA QUI!