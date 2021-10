Torino, Buongiorno vicino al rinnovo fino al 2024. Rinnova anche il portiere Gemello

Il Torino si prepara ad annunciare due rinnovi tra i propri giovani. Il primo e più importante è quello di Alessandro Buongiorno, difensore centrale che è da tempo in prima squadra e firmerà un rinnovo annuale fino al 2024. Stessa data per la fine del contratto che firmerà il portiere 20enne Luca Gemello, che era in scadenza nel prossimo giugno. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.