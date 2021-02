Torino, c’è anche Sanabria per il cambio di marcia

Dopo il primo allenamento al Filadelfia post Covid, il Torino è pronto a fare la conoscenza del suo nuovo attaccante Toni Sanabria. Voluto con forza da Davide Nicola, l’ex Betis Siviglia ha le carte in regola per rappresentare un’alternativa realizzativa di grande spessore oltre alla solita soluzione legata al capitano Belotti. Inoltre le qualità tecniche dello stesso Sanabria potrebbero fornire al Torino delle dinamiche di gioco differenti rispetto a quelle sin qui esplorate. Inevitabile che dopo essersi sbloccato con la conquista dei primi tre punti con la nuova guida tecnica, il club granata punti ad una continuità in questo senso per donare alla propria classifica prospettive più consone rispetto al valore della rosa dei piemontesi. Il prossimo impegno contro il Sassuolo rappresenta il banco di prova ideale per cercare di innestare un vero cambio di marcia.