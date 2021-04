Torino, la novità più bella: ora segna tutto l’attacco

Il Torino approfitta di una Roma decisamente con la testa altrove, trova un successo fondamentale in chiave classifica e si gode un attacco che funziona in tutti gli interpreti coinvolti. Sanabria non fa mancare il suo apporto confermando la qualità della scelta di Nicola di puntare su di lui, Belotti trascina con sagacia ed opportunismo e Simone Zaza cambia la partita regalando tre punti pesantissimi. Una cooperativa del gol che vede tutte le potenziali bocche da fuoco protagoniste dopo che le polveri avanzate dei granata erano rimaste bagnate per larga parte della stagione. Ora il Toro sa segnare, e la salvezza si avvicina.