Torino, c'è distanza con l'Hajduk per Vuskovic: la trattativa riprenderà solo dopo la salvezza

Il Torino da tempo punta il giovane difensore dell'Hajduk Vuskovic ma la distanza tra le parti è ambia vista la proposta da 3,5 milioni di euro di parte granata e la richiesta di 6 milioni da parte del club proprietario del suo cartellino. La trattativa però si è interrotta perché il Toro ancora non è sicuro di essere salvo e solo dopo essersi messo al sicuro, riprenderà i colloqui per provare ad acquistare questo giovane prospetto croato che in B non ha nessuna intenzione di andare visto il molto mercato intorno al suo nome. A riportarlo è Tuttosport.