Torino, Cairo verso il derby: "Stadio sarà straordinario, mi aspetto una grande gara"

Il presidente del Torino Urbano Cairo ha parlato brevemente ai microfoni di Torino Channel in vista del derby di domani contro la Juventus, con lo stadio Grande Torino che per l'occasione sarà esaurito in ogni ordine di posto.

"Mi aspetto una grande partita, che il Toro e i miei giocatori diano l'anima capitanati dal nostro mister. Lo stadio sarà straordinario, pieno in ogni ordine di posto: saremo oltre 27mila persone. Se c'è la prestazione, tutto ne consegue", ha detto il numero uno dei granata.