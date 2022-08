Torino, domani il primo allenamento di Schuurs: è lui l'erede di Bremer

Comincia domani un nuovo capitolo della carriera di Perr Schuurs: il centrale olandese ha firmato con i granata e si metterà nelle prossime ore a disposizione del tecnico Juric. È lui l'erede di Bremer in granata: operazione da 9.5 milioni di parte fissa e 3.5 di bonus, come già raccontato in mattinata.