Torino, due recuperi dall'infermeria e Mandragora che scalpita

Buone notizie per il Torino in vista della gara di campionato contro l’Atalanta. Al di là dei nuovi acquisti che saranno inseriti in base al loro stato di forma o alla loro disponibilità fisica, come nel caso di Sanabria positivo al Covid, le buone notizie arrivano anche dall’infermeria. Tra i giocatori rientrati in gruppo spiccano infatti Armando Izzo e Mergim Vojvoda che concederanno a Davide Nicola due opzioni importanti in più per la scelta della formazione da opporre alla squadra di Gasperini.

Tra i nuovi chi ha maggiori opportunità di esordire è Rolando Mandragora, che potrebbe essere chiamato a gestire le operazioni in cabina di regia. Il campionato del Torino comincia adesso.