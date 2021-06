Torino, Iago Falque andrà in ritiro con i granata: Juric lo vuole valutare da vicino

vedi letture

Un anno fa di questi tempi era dato come sicuro partente e infatti è partito, anche se in prestito. Oggi però attorno a Iago Falque c'è un'atmosfera diversa. Vuoi per mancanza di reali offerte dopo una stagione non esaltante, vuoi perché Ivan Juric ha chiesto di vedere tutti prima di fare le sue valutazioni, lo spagnolo andrò in rituro in Trentino e poi toccherà all'allenatore valutare anche se lui potrebbe adattarsi bene agli schemi del croato. Lo riporta torinogranata.it.